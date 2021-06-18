EURO 2020 E Grubu'ndaki Slovakya'ya kaybeden Polonya, İsveç karşısında sayısız pozisyona girmesine rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrılan İspanya ile karşı karşıya gelecek. Boğalar, ev sahibi olduğu için maçı Sevilla'da oynayacak. Her iki tarafın da ikinci maçlar öncesi puan kaybına tahammülü yok.

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İspanya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Cartuja'da oynanacak İspanya - Polonya maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İspanya - Polonya muhtemel 11'ler:

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Busquets (Rodri), Pedri, Moreno, Olmo, Morata

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jozwiak, Moder, Linetty, Rybus, Klich, Zielinski, Lewandowski







