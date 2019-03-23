İspanya – Norveç maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçları heyecanı başladı. F Grubu ilk maçında İspanya, Norveç'i konuk edecek. Turnuvanın favorilerinden Avrupa devi İspanya, Valencia'nın Mestalla Stadyumun’da taraftarı önünde rakibi mağlup ederek turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. Grubun güçlü takımlarından Norveç ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde olacak.

İspanya - Norveç hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam İspanya’nın Valencia şehrinin Mestalla Stadyumunu’nda oynanacak mücadele saat 22:45’te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

İspanya - Norveç muhtemel 11’ler

İspanya: De Gea, Gaya, Martinez, Ramos, Roberto Niguez, Busquets, Ceballos, Muniain, Morata, Moreno

Norveç: Jarstein, Elabdellaoui, Rosted, Nordtveit, Aleesami, Johensen, Selnaes, Henriksen, Elyounoussi, King, Kamara

İspanya Milli Takım Kadrosu

Kaleci: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Real Betis)

Defans: Jose Luis Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Juan Bernat (Paris Saint Germain), Sergi Gomes (Sevilla), Mario Hermoso (Espanyol), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Jesus Navas (Sevilla)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez Cascante (Atletico Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Fabian Ruiz Pena (Napoli), Daniel Parejo (Valencia), Sergio Canales (Real Betis)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Rodrigo Moreno Machado (Valencia), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Juan Mata (Getafe)

Norveç Milli Takım Kadrosu

Kaleci: Sten Michael Grytebust,Per Kristian Worre Bråtveit,Rune Almenning Jarstein

Defans: Haitam Aleesami, Kristoffer Vassbakk Ajer, Sigurd Rosted,Jonas Svensson, Håvard Nordtveit, Martin Linnes, Even Hovland, Omar Elabdellaoui

Orta saha: Markus Henriksen, Ole Kristian Selnæs, Mohamed Elyounoussi, Martin Ødegaard, Mats Møller Dæhli, Stefan Marius Johansen, Iver Fossum

Forvet: Tarik Elyounoussi,Alexander Sørloth, Joshua King, Ola Williams Kamara, Bjørn Maars Johnsen



