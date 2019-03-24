İspanya - Norveç maç sonucu: 2-1

Euro 2020 Elemeleri F Grubu ilk maçında İspanya, sahasında Norveç'i ağırladı. İspanyollar karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rodrigo ve 71. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti. Konuk ekip Norveç'in tek sayısı ise 65'de Joshua King'den geldi.
Bu sezon harikalar yaratan Real Madridli Sergio Ramos, Norveç ağlarına bıraktığı golün ardından kariyer rekoru kırdı. Real forması altında 11 gol kaydeden Ramos, Milli forma altında ise 5. golünü attı.
Bu sonuçla gruba galibiyetle giren İspanya, 26 Mart Salı günü karşılaşacağı Malta maçını beklemeye başladı. Norveç ise Salı günü sahasında İsveç'i ağırlayacak.