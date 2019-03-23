İspanya - Norveç! Boğalar 4. kupa peşinde

Beklentilerin büyük olduğu takımlardan biri olarak Haziran ayında Dünya Kupası finallerine giden İspanya; İran ve Fas gibi rakipler yanında gruptan çıksa da sonraki turda Rusya’ya penaltılarla elenerek ülkelerine dönmüşlerdi. Bu başarısızlık sonucunda Fernando Hierro gönderilip takımın başına Luis Enrique getirildi. Teknik adam ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta İngiltere’yi 2-1, ardından Hırvatistan’ı 6-0 yenerek Barcelona’da inişe geçen imajını yeniden parlattı. Uluslar Ligi’nde grubu 2. tamamlayan Boğalar’da Luis Enrique kadroda köklü değişiklere gitti bu turnuva öncesinde… Takımın büyük tecrübeleri Isco, Koke ve Diego Costa artık yoklar. İleri uçta Alvaro Morata ve Rodrigo Moreno gol umutları olacak. Fabian Ruiz hastalandığı için yerine Saul Niguez’in forma giyeceği açıklandı.

2016 - 2017 yılları futbol otoriteleri tarafından Norveç futbol tarihinin en kötü dönemi olarak nitelendiriliyor. Bu dönemde Högmo ile Dünya Kupası elemelerine çok kötü giriş yapan kırmızı lacivertliler daha sonra göreve gelen Lars Lagerbeck ile iyi sonuçlar elde etse de Rusya vizesi alamamıştı. Geçtiğimiz sene ise Uluslar Ligi ile yeniden çıkışa geçen Norveç; 2018 içinde oynadığı 10 maçta sadece tek yenilgi alıp, Uluslar C Ligi’ni de lider bitirdiğinden B Ligi’ne terfi ettiler. Lagerbeck’in yine gol beklediği isimler forvette Ola Kamara ve Josh King olacakken Tarik Elyounoussi arkalarında destek verecek. Sakatlıkları nedeniyle Orjan Nyland, Birger Melling ve Sander Berge kadroda yer almadılar.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

. İspanya’nın son 6 maçının 5’i üst bitti. (2.5 Gol Üstü)

. İspanya, Luis Enrique ile çıktığı 6 maçta rakiplerine toplam 19 gol atmayı başardı. (2.5 Gol Üstü)

. İspanya içeride oynadığı son 14 maçta 1 yenilgi aldı. (MS1)

. Norveç son 10 maçında en az 1 gol kaydetti. (Kg Var)

MİSLİ.COM ÜYELERİ İKİ SEÇENEĞE AĞIRLIK VERİYOR!

Misli.com üyelerinin iki seçenek üzerinde ağırlıklı olarak seçimlerini yaptığını görmekteyiz. %30’la beklenti bu maçta 1.30’dan 2.5 Gol Üstü bir sonuç çıkması… Oranı çok cazip olmasa da 1.05’lik İspanya galibiyetine de yüksek yüzdeyle kuponlarda şans veriliyor. Üçüncü sırada ise 1.70 gibi iyi bir orandan Karşılıklı Gol Var tercihini iki taraftan gol bekleyenler kuponlarında değerlendirmiş.