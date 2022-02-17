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İspanya normale dönüyor

Spor tesislerinde her türlü kısıtlamayı kaldırmaya karar verdi İspanya hükümeti 4 Mart’tan geçerli olmak üzere stadyumlar ve spor salonlarına yüzde 100 kapasite ile seyirci alınabileceğini, duyurdu.

17 Şubat 2022, Perşembe 19:43 Son Güncelleme:
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İspanya normale dönüyor

Sağlık Bakanının düzenlediği basın toplantısında, “Tüm epidemiyolojik göstergelerin tatmin edici gelişimi göz önüne alındığında, 4 Mart hafta sonundan itibaren hem açık hem de kapalı spor etkinliklerinde kapasitelerin yüzde 100’e yükseldiği görülebilecek” açıklamasında bulundu. Darias, spor etkinlikleri sırasında maske takmanın zorunlu, sigara içmenin, yemek ve içecek tüketmenin de yasak olacağını da hatırlattı.

İspanya’da aralık ayı sonunda Omicron nedeniyle vaka sayılarındaki yükselişin ardından stadyumların kapasiteleri yüzde %75’e, spor salonlarının kapasitesi ise yüzde 50’ye indirilmişti.

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