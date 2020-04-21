İspanya Ligi’nde 12 takımlı sistem

İspanya Basketbol (ACB) Ligi’nde daha önce sezonun Kanarya Adaları’nda oynanacak maçlarla tamamlanabileceği öne sürülmüştü. Lig yönetimi yaptığı planlamada, eğer 31 Mayıs’a kadar koronavirüs salgının azalıp maçların yapılmasına izin verilirse 12 takımın katılacağı turnuvayla sezon bitirilecek.

ACB Ligi, buna göre mevcut sıralamadaki ilk 12 takımın katılacağı turnuvayla 2019-2020 sezonunu tamamlamış olacak. 12 takım 6’şarlı iki gruba ayrılacak ve ilk 2 sırayı elde eden takımlar tek maç eleminasyon sistemiyle yarı final ve finalde mücadele edecek. Turnuvanın 25 gün sürmesi ve 10 Temmuz’dan önce tamamlanması hedefleniyor. Ligin bu formatta oynanması durumunda ise sezonun şampiyonu ilan edilmeyecek.



