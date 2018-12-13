İspanya Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde

İspanya Basketbol Ligi (Asociacin de Clubs de Baloncesto) Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne resmen katıldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) tarihinde büyük önem taşıyan bir ortaklık, İspanya Basketbol Ligi'nin (ACB) 11 Aralık’ta Basketbol Şampiyonlar Ligi hissedarları arasına katılmasıyla resmiyet kazandı. İspanya, Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleşen ikinci BCL Genel Kurulu’nda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olarak, diğer 10 Avrupa ülkesinin yerel ligleri ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasına katıldı. BCL, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Avrupa yerel ligleri arasında 50-50'lik müşterek ortaklık ile 2016 yılının Mart ayında kurulmuştu.

Hedef yerel ligleri daha iyi tanıtmak

Türkiye’nin de dahil olduğu diğer 10 hissedar Avrupa Ligi ise; Belçika, Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Litvanya ve Polonya’dan oluşuyor. Bu karar, turnuvanın farklı aşamalarında 30 ülkenin yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin gerçek bir Avrupa kulüpler ligi olarak gösterdiği gelişimi de vurguluyor. Aynı zamanda, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ana hedeflerinin; Avrupa kulüpleri organizasyonlarına tutarlılık, şeffaflık, birlik getirmek, yerel ligleri korumak ve tanıtmak olduğunu da yansıtıyor.

Gerçekleşen ortaklık hakkında ACB Başkanı Antonio Martin, “Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi sürekli büyüyen ve gelişen bir organizasyona diğer 10 Avrupa ligi ve ULEB ile birlikte ortak olarak katılmaktan dolayı çok memnunuz. Liga Endesa takımları, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin her üç sezonunda da iyi bir performansa ve çok önemli bir role sahip oldular” dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos ise, “İspanya’yı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Gerçek bir basketbol ülkesi olarak İspanya, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin kapsayıcılık ve Avrupa temsili gibi değerlerine paralel olarak, bizim için önemli bir katkıdır” şeklinde konuştu.

İHA