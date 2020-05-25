İspanya'da futbol için gerim sayım başladı. La Liga Başkanı Javier Tebas, 11 Haziran'da Sevilla - Betis karşılaşmasıyla sezona kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez'in "8 Haziran'dan itibaren ligler başlayabilir" açıklaması İspanya'da futbola dönüş için büyük bir adım olmuştu.

Bunun üzerine La Liga yönetimi başlangıç tarihini belirlemekte gecikmedi.

Başkan Javier Tebas, "11 Haziran'da sezona kaldığımız yerden başlamayı planlıyoruz. Umarım düşündüğümüz gibi olur. İlk maçın da Sevilla- Real Betis derbisi olmasını istiyoruz" dedi.

La Liga Başkanı ayrıca, "Sıcak havalar nedeniyle hafta içi maçları, geç saatte yapılacak. Hafta sonu karşılaşmalarını ise üç farklı saat diliminde oynatmayı planlıyoruz. Müsabakaları takip etmek isteyen basın mensupları için de kısıtlama olacak. Sonuçta herkesin sağlığını korumak zorundayız." diye konuştu.

İspanya'da 27 hafta sonunda lider Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in iki puan önünde bulunuyor.