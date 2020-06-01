İspanya La Liga'da top 11 Haziran'da dönmeye başlayacak. Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga, 11 Haziran 2020 tarihinde oynanacak "Endülüs derbisi" Sevilla - Real Betis mücadelesi ile kaldığı yerden devam edecek. La Liga yönetimi 28. ve 29. haftanın programını açıkladı.

İŞTE LA LİGA'DA 28. VE 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

28. HAFTA

11 Haziran Perşembe

23:00 Sevilla - Real Betis

12 Haziran Cuma

20:30 Granada - Real Betis

23:00 Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi

14:00 Espanyol - Alaves

18:00 Celta Vigo - Villarreal

20:30 Leganes - Valladolid

23:00 Mallorca - Barcelona

14 Haziran Pazar

14:00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

20:30 Real Madrid - Eibar

23:00 Real Sociedad - Osasuna





29. HAFTA

15 Haziran Pazartesi

20:30 Levante - Sevilla

23:00 Real Betis - Granada

16 Haziran Salı

20:30 Getafe - Espanyol

20:30 Villarreal - Mallorca

23:00 Barcelona - Leganes

17 Haziran Çarşamba

20:30 Eibar - Athletic Bilbao

20:30 Valladolid - Celta Vigo

23:00 Osasuna - Atletico Madrid

18 Haziran Perşembe

20:30 Alaves - Real Sociedad

23:00 Real Madrid - Valencia