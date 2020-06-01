İspanya La Liga'da 28 ve 29. haftanın fikstürü belli oldu
İspanya La Liga 11 Haziran'da başlıyor. Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen futbola geri dönüş gerçekleşiyor. Bu doğrultuda La Liga yönetimi 28. ve 29. hafta maçlarının fikstürünü açıkladı. İşte İspanya La Liga'da 28. ve 29. haftanın maçları...
İspanya La Liga'da top 11 Haziran'da dönmeye başlayacak. Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga, 11 Haziran 2020 tarihinde oynanacak "Endülüs derbisi" Sevilla - Real Betis mücadelesi ile kaldığı yerden devam edecek. La Liga yönetimi 28. ve 29. haftanın programını açıkladı.
İŞTE LA LİGA'DA 28. VE 29. HAFTA FİKSTÜRÜ
28. HAFTA
11 Haziran Perşembe
23:00 Sevilla - Real Betis
12 Haziran Cuma
20:30 Granada - Real Betis
23:00 Valencia - Levante
13 Haziran Cumartesi
14:00 Espanyol - Alaves
18:00 Celta Vigo - Villarreal
20:30 Leganes - Valladolid
23:00 Mallorca - Barcelona
14 Haziran Pazar
14:00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
20:30 Real Madrid - Eibar
23:00 Real Sociedad - Osasuna
29. HAFTA
15 Haziran Pazartesi
20:30 Levante - Sevilla
23:00 Real Betis - Granada
16 Haziran Salı
20:30 Getafe - Espanyol
20:30 Villarreal - Mallorca
23:00 Barcelona - Leganes
17 Haziran Çarşamba
20:30 Eibar - Athletic Bilbao
20:30 Valladolid - Celta Vigo
23:00 Osasuna - Atletico Madrid
18 Haziran Perşembe
20:30 Alaves - Real Sociedad
23:00 Real Madrid - Valencia
Not: Maçlar Türkiye saatine çevrilmiştir.