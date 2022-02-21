Granada'da düzenlenen İspanya Kral Kupası'nın finalinde El Clasico heyecanı yaşandı. Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i 64-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Real Madrid, 19-5 ile maça müthiş bir başlangıç yapmasına ve son çeyreğe 5 sayı farkla önde girmesine rağmen kazanan 64-59'luk skorla Barcelona oldu. Barcelona, Liga Endesa ve EuroLeague'de deplasmanda mağlup ettiği ezeli rakibi Real Madrid'e karşı son 1 aylık süreçteki üçüncü galibiyetini aldı.

Granada'da 6918 kişinin izlediği final maçının en skorer ismi 19 sayıyla Barcelona'dan Nikola Mirotic olurken maça ilk 5'te başlayan millî oyuncumuz Sertaç Şanlı da 9 sayı üretti. Real Madrid'in en skorer ismi ise 10 sayıyla eski Barcelona oyuncusu Thomas Heurtel oldu.