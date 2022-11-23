2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak art arda 3 büyük turnuvaya adeta ambargo koyan İspanya tarihin en iyi milli takım performanslarını sergiliyordu. Ancak 2012 sonrasında Boğalar'da ciddi bir düşüş yaşandı. İspanya 2014 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'na son 16'da veda etti. EURO 2020'de yarı finali görerek umut veren İspanyollar, 2022 Dünya Kupası'nda yeniden kendisini kanıtlamayı amaçlıyor. Kosta Rika ise mütevazı kadrosuyla sürpriz peşinde.

Ligimizde Konyaspor forması giyen Francisco Calvo, Kosta Rika formasıyla Katar'da mücadele edecek. 2018-2020 yılları arasında ülkemizde Göztepe 'de forma giyen Celso Borges de 34 yaşında Kosta Rika'yı temsil edecek.

İspanya-Kosta Rika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

E Grubu'nda Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. TRT 1'den ekranlara gelecek karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek.

İspanya-Kosta Rika maçı 11'leri:

İspanya: Simon, Carvajal, Laporte, P.Torres, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, F.Torres, Morataİ Fati.

Kosta Rika: Navas, C.Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Bennette, G.Torres, Borges, Contreras, Campbell.