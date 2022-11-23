İspanya-Kosta Rika maçı (CANLI)

2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak art arda 3 büyük turnuvaya adeta ambargo koyan İspanya tarihin en iyi milli takım performanslarını sergiliyordu. Ancak 2012 sonrasında Boğalar'da ciddi bir düşüş yaşandı. İspanya 2014 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'na son 16'da veda etti. EURO 2020'de yarı finali görerek umut veren İspanyollar, 2022 Dünya Kupası'nda yeniden kendisini kanıtlamayı amaçlıyor. Kosta Rika ise mütevazı kadrosuyla sürpriz peşinde.

Ligimizde Konyaspor forması giyen Francisco Calvo, Kosta Rika formasıyla Katar'da mücadele ediyor. 2018-2020 yılları arasında ülkemizde Göztepe 'de forma giyen Celso Borges de 34 yaşında Kosta Rika'yı temsil ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Pedri'nin uzun pasına hareketlenen Olmo'nun ceza sahasının sağ çaprazında kaleye çok yakın mesafeden attığı şutta top yandan auta çıktı.

9' Pedri'nin pasında Navas'ı karşıdan gören cepheden yerden sert bir vuruş çıkaran Asensio, kaleyi tutturamadı. Yıldız solağın attığı şutta Navas'ı geçen top auta çıktı.

GOL | 11' Gavi'nin aşırttığı topu savunmadan sekmesine rağmen şık bir kontrolle önüne alan Olmo, Navas'ı üstünden topu ağlara gönderdi. 1-0









GOL | 21' Orta sahada top çeviren İspanya'da Busquets, sol kulvardan bindiren Jordi Alba'ya pasını aktardı. Tecrübeli sol bekin içeri çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Asensio, farkı 2'ye çıkardı. 2-0









29' İspanya'da Jordi Alba, Oscar Duarte'nin müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kaldı, maçın hakemi Mohammed Abdulla tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 31' Penaltıda beyaz noktaya gelen Ferran Torres, topu ve kaleci Keylor Navas'ı ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

İlk 45 dakika İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48' Sağ kanatta topla buluşan Azpilicueta, boş durumdaki Asensio'ya pasını aktardı. Yıldız oyuncunun cezas sahası dışından attığı şutta top üstten auta çıktı.

GOL | 54' Gavi'nin sağ kenardan çıkardığı topa hareketlenen Ferran Torres, ceza sahasında topla buluşmasına rağmen istediği kontrolü yapamadı. Kosta Rika savunmasının anlık bir hatasında topu tekrar kontrol eden Barcelona'nın yıldızı, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı ve kendisinin 2., takımının 4. golünü kaydetti. 4-0

63' Morata'nın ceza sahasının sağ çaprazdından attığı şutta top yandan auta çıktı.

GOL | 74' Şık çalımlarla Kosta Rika savunmasından sıyrılan Alejandro Balde, ara pasını attı ve topu Morata ile buluşturdu. Kontrol ettiği topla sol çapraza koşu yapan Morata, ceza sahasına ortasını yaptı, Gavi'nin gelişine attığı şutta top direkten ağlara gitti. 5-0

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İspanya-Kosta Rika maçı hangi kanalda?

E Grubu'nda Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı. TRT 1'den ekranlara gelen karşılaşmayı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetiyor.

İspanya-Kosta Rika maçı ilk 11'ler:

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo

Kosta Rika: Keylor Navas, Martinez, Duarte, Fuller, Calvo, Oviedo, Tejeda, Celso Borges, Campbell, Bennette, Contreras