İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yıldızlar topluluğu İspanya, EURO 2020'nin açılışını İsveç karşısında yapıyor. Luis Enrique yönetiminde yeniden ayağa kalkan Boğalar, 3 puanla başlangıç yapmak istiyor. İsveç ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
2008-2012 arasında dünya futboluna damgasını vuran İspanyollar, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası’na 2. turda veda etmişti. Luis Enrique yönetiminde yeniden ayağa kalkan Boğalar, EURO 2020 E Grubu’ndaki maçları öncesi 2 oyuncusunun koronavirüse yakalanması sonrası panik yaşamıştı. Zlatan Ibrahimovic’in sakatlığı sebebiyle yer almadığı İsveç, 2018 Dünya Kupası’nda çeyrek final oynadı. Sarı-Lacivertliler’in hedefi, kupaya puanla başlamak.
İspanya - İsveç EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Haziran Pazartesi günü La Cartuja'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
İspanya - İsveç muhtemel 11'ler:
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Llorente, Rodri, Pedri, Moreno, Torres, Morata
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Isak, Ber