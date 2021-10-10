İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Uluslar Ligi Finali)
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Luis Enrique'li İspanya son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı devirip final bileti kaptı. Didier Dechamps yönetimindeki Fransa ise muhteşem geri dönüşle Belçika'yı avladı ve finale yükseldi. Yıldızlar topluluğu iki takımın kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 mağlup eden, güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren İspanya ile muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Belçika'yı 3-2 geçen Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. Matadorlar'ın zorlu maçta en önemli kozu Ferran Torres olacak. 21 yaşındaki yıldız, 7 maçta attığı 6 golle turnuvanın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Horozlar ise Mbappe, Griezmann ve Benzema üçlüsüyle sonuca gitmeyi hedefliyor.
İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
San Siro'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak İspanya-Fransa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. TRT Spor ve S Sport'tan naklen ekranlara gelecek dev finalin canlı skor takibi haberimizde olacak.
İspanya-Fransa muhtemel 11'ler:
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Lucas Hernandez, Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema
İspanya finale nasıl geldi?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup'ta yer alan İspanya; Almanya, Ukrayna ve İsviçre'nin bulunduğu grubu 11 puanla lider tamamladı. Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 deviren ve güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren Matadorlar, final biletini kaptı.
Fransa finale nasıl geldi?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 3. Grup'ta yer alan Fransa; Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'in bulunduğu grubu 16 puanla lider tamamladı. Yarı finalde Belçika ile karşılaşan Horozlar, son yarım saate 2-0 mağlup girdiği maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.