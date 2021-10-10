İspanya-Fransa maçı CANLI (UEFA Uluslar Ligi Finali)

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 mağlup eden, güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren İspanya ile muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Belçika'yı 3-2 geçen Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon olmak için kozlarını paylaşıyor. Matadorlar'ın zorlu maçta en önemli kozu Ferran Torres olacak. 21 yaşındaki yıldız, 7 maçta attığı 6 golle turnuvanın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Horozlar ise Mbappe, Griezmann ve Benzema üçlüsüyle sonuca gitmeyi hedefliyor.

İspanya-Fransa maçı hangi kanalda?

San Siro'da oynanan ve TSİ 21.45'te başlayan İspanya-Fransa maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. TRT Spor'dan naklen ekranlara gelen dev finalin canlı skor takibi haberimizde.

İspanya-Fransa ilk 11'ler:

İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso, Gavi, Busquets, Rodri, Sarabia, Oyarzabal, Torres

Fransa: Lloris, Kounde, Kimpembe, Varane, Pavard, Pogba, Tchouameni, Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema

İspanya finale nasıl geldi?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup'ta yer alan İspanya; Almanya, Ukrayna ve İsviçre'nin bulunduğu grubu 11 puanla lider tamamladı. Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 deviren ve güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren Matadorlar, final biletini kaptı.

Fransa finale nasıl geldi?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 3. Grup'ta yer alan Fransa; Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'in bulunduğu grubu 16 puanla lider tamamladı. Yarı finalde Belçika ile karşılaşan Horozlar, son yarım saate 2-0 mağlup girdiği maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.