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İspanya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı! Ramos, De Gea, Thiago yok...

İspanya, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunu resmen açıkladı. Teknik direktör Luis Enrique, Sergio Ramos, Thiago, Kepa Arrizabalaga ve David de Gea'yı Dünya Kupası kadrosuna dahil etmedi.

11 Kasım 2022, Cuma 14:57 Son Güncelleme:
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İspanya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı! Ramos, De Gea, Thiago yok...

Thiago, Kepa Arrizabalaga, David de Gea ve Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

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İşte İspanya'nın Dünya Kupası kafilesi:

Kaleci: Simón, Sánchez, Raya

Defans: Carvajal, Azpilicueta, E. García, Guillamón, P. Torres, Laporte, J. Alba, Gayà

Orta saha: Busquets, Rodri, Gavi, Soler, Llorente, Pedri, Koke

Forvet: Ferran, N. Williams, Yeremy, Morata, Asensio, Sarabia, Olmo, Ansu

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