İspanya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı! Ramos, De Gea, Thiago yok...
İspanya, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunu resmen açıkladı. Teknik direktör Luis Enrique, Sergio Ramos, Thiago, Kepa Arrizabalaga ve David de Gea'yı Dünya Kupası kadrosuna dahil etmedi.
Thiago, Kepa Arrizabalaga, David de Gea ve Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.
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İşte İspanya'nın Dünya Kupası kafilesi:
Kaleci: Simón, Sánchez, Raya
Defans: Carvajal, Azpilicueta, E. García, Guillamón, P. Torres, Laporte, J. Alba, Gayà
Orta saha: Busquets, Rodri, Gavi, Soler, Llorente, Pedri, Koke
Forvet: Ferran, N. Williams, Yeremy, Morata, Asensio, Sarabia, Olmo, Ansu