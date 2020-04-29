İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, planlarının dört aşamadan oluştuğunu duyurdu. Sanchez, her aşamanın en az iki hafta süreceğini ve bölgelere göre geçiş dönemlerinin birbirinden farklılık gösterebileceğini vurguladı.

İspanyol Başbakan şu anda "aşama sıfır"da olduklarını söyleyerek, bu aşamanın geçişe hazırlık dönemi olduğunu ifade etti.

Aşama sıfır kapsamında İspanya'da yetişkinler 2 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkabilecek. Çocuklar ise pazar gününden itibaren bir saatliğine spor yapmak için sokağa çıkma hakkına sahip olacak.

Aşama 1: Küçük iş yerleri açılmaya başlıyor

Sanchez birinci aşamanın 4 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu aşama eğer koronavirüs vakalarında ani bir yükseliş görülmezse hastalığın kuluçka süresi de olan 14 gün kadar devam edecek.

Birinci aşamada küçük iş yerleri açılmaya başlayacak. 65 yaş üzeri kişiler bu dükkanlara belirli saatlerde gidebilecek. Büyük alışveriş merkezleri ise kapalı kalacak.

Oteller ve diğer turistik konaklama yerleri de birinci aşama kapsamında açılacak. Ancak ortak alanlar kapalı tutulacak. Toplu taşıma araçları kullanılırkense maske takılması birinci aşama boyunca şiddetle tavsiye ediliyor.

Aşama 2: Restoranlarda masalara servis başlayacak

Planın ikinci aşamasında bazı istisnalar hariç okullar açılırken restoranlar da dükkan içine müşteri alarak masalara servis sunmaya başlayacak.

Kültürel etkinlikler kapalı alanlarda 50 kişiden az katılımla açık alanlarda ise en fazla 400 kişilik organizasyonlar olmak şartıyla yeniden başlayacak.

Aşama 3: Sınırlamalar azalacak

Üçüncü aşamada ise artık sınırlamalar kısıtlı hale gelecek.

İspanya'da 23 binden fazla kişi koronavirüs sebebi ile yaşamını yitirdi. Son haftalarda Covid-19'dan ölenlerin sayısında düşüş görülmeye başlandı.