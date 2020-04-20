İspanya basketbolunda son tarih 31 Mayıs

ACB organizasyonundan yapılan açıklamada, ligin gidişatı ile ilgili yeni kararlar alındığı kaydedildi.

Alınan kararlar kapsamında, ligin devam edip etmeyeceğine dair son kararın 31 Mayıs tarihine kadar verileceği belirtildi. Ligin devam edememesi halinde sezonun oynanmamış sayılması kararı alınacağı açıklanırken, oynanabilecek duruma gelinmesi halinde ise farklı bir format uygulanacağı kaydedildi.

12 TAKIMLI TURNUVA

ACB'den yapılan açıklamaya göre, liglerin devam etmesinin önünde bir engel kalmaması halinde 12 takımlı bir turnuva oluşturulacak. Bu turnuvaya hazırlık kapsamında takımlara 3 hafta kamp hakkı tanınacak ve sezonu bitirmek için son tarih olan 10 Temmuz'a kadar maçlar bitirilecek. Maçların tamamlanamaması halinde ise bu sezon İspanya ACB Ligi'nin bir şampiyonu olmayacak ve gelecek sezon çalışmaları başlayacak.

DHA