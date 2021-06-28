İspanya, Euro 2020 son 16 turunda uzatmada Hırvatistan'ı 5-3 yendi ve ilginç bir istatistiğe ulaştı. Luis Enrique yönetimindeki İspanya, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste iki maç 5'er gol atan ilk takım oldu

İspanya, grup aşamasında da Slovakya'yı 5-0 yenip ikinci sırada yer almıştı. İspanya, Euro 2020'de 4 maçta 11 gole ulaştı