Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Almanya E Grubu'nda mücadele ediyor. Hans Flick yönetiminde bu dev organizasyona katılan Panzerler, ilk maçından sürpriz bir sonuçla ayrılmıştı.

23 Kasım'da Japonya ile karşılaşan dünya devi, her ne kadar İlkay Gündoğan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçse de daha sonra Ritsu Doan ve Takuma Asano'nun attığı gollerle turnuvaya sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup başladılar.





TUR UMUTLARI DEVAM EDİYOR

Dev organizasyonda ikinci karşılaşmaları adeta erken final niteliğindeydi. Yıldızlar karması İspanya ile karşılaşan Almanya, oyunun büyük bir bölümünde geride kaldı.

Luis Enrique yönetimindeki İspanya'nın ataklarını savunması ve kaleci Neuer ile savurmaya çalışsalar da 62. dakikada kanattan gelen topa Alvaro Morata'nın dokunuşu sonrası topu filelerinde gördüler.

Bu golden sonra Panzerler, ataklarını daha da sıklaştırdı. Dünya devi rakip kaleye etkili ataklar gerçekleştirerek gol aradı. 83. dakikada istediklerini elde ettiler. 70. dakikada oyuna dahil olan Niclas Füllkrug, Almanya'ya eşitliği getiren golü kaydetti. Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, ilk maçını Almanya karşısında 2-1 kazanan Japonya'nın Kosta Rika'ya 1-0 mağlup olması Panzerler'in tur şansını sürdürdü.

Dünya Kupası'ndan en çarpıcı anlar!









FIFA YASAKLADI

2022 Dünya Kupası'na katılan Avrupa'dan 7 milli takım kaptanının ırk, ten rengi, cinsel yönelim, kültür, inanç, milliyet, cinsiyet, yaş ve 'diğer tüm ayrımcılık şekilleri'ne karşı farkındalık yaratmak için Katar'daki maçlarda takmak istedikleri 'OneLove' kollukları fikri direkten dönmüştü. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), takım kaptanlarının söz konusu kol bandı ile maçlara çıkmasının sarı kart ile cezalandırılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından kaptanlar büyük tepki almalarına rağmen geri adım atmak zorunda kaldı.

ALMANLAR PROTESTO ETTİ

2022 Dünya Kupası E Grubu’nda Almanya ile Japonya’nın karşı karşıya geldiği maç öncesi dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Alman Milli Takımı oyuncuları, milli marşlar ve düzenlenen seremoninin ardından takım fotoğrafı çektirirken elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdi. Alman Milli Takımı’nın bu hareketle amacı turnuvanın başından beri tartışılan ‘One Love’ kol bandı ile ilgili FIFA’yı protesto etmekti.





MESUT ÖZİL PANKARTLI TEPKİ

Almanya’nın, İspanya ile oynadığı kritik maç sırasında tribünlerdeki bir grup taraftar, ellerine Mesut Özil’in fotoğraflarını alarak, Almanya Milli Takımı oyunlarının yaptığı gibi ağızlarını kapatarak protestolar gerçekleştirdi. Sosyal medyada da paylaşımlar yapan protestocular şu mesajları yazdılar:

“Ama durun, Almanlar protesto etmek için ellerini ağızlarına götürdüler de Mesut Özil'in Uygurların başına gelenleri kınamasına engel olan onlar değil miydi? Batı ikiyüzlülüğü.”

MESUT ÖZİL ALMAN MİLLİ TAKIMINI BIRAKMIŞTI

Mesut Özil, 2019 yılında Instagram hesabından bir gönderi paylaşarak Pekin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto etmişti. Mesut, yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, 'eziyetlere direnen mücahitler' olarak nitelemiş ve 'Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun' demişti. Mesut bu paylaşımdan kısa bir süre sonra o dönem formasını giydiği Arsenal’de kadro dışı bırakıldı, ırkçılığa uğradığı belirterek de Almanya Milli Takımı'nı bırakmıştı.



