İspanya - Almanya maçı iddaa oranları

Katar'da oynanan Dünya Kupası'nın ilk grup maçlarında en flaş skora, 7-0'lık Kosta Rika galibiyetiyle İspanya imza attı. Ferran Torres 2 golle oynadı; Gavi, turnuva tarihinin en genç gol atan 3. ismi oldu. Dani Olmo hem tabela hem de Alvaro Morata'ya asist yaptı... Morata aynı zamanda Gavi'nin tarihe geçen golünde pası veren isimdi. TD Luis Enrique, Aymeric Laporte'nin stoper partneri olarak Pau Torres ya da Eric Garcia'yı kullanmadı; Rodri'yi o bölgeye çekti. Almanya karşısında da benzer bir İspanya izleyeceğiz... Yerel kaynaklar sağ bekte "Cesar Azpilicute - Dani Carvajal" değişikliği dışında aynı 11'in sahada olacağını yazıyor.

İSPANYA - ALMANYA MAÇI İDDAA ORANLARI!

Almanya ise Arjantin ile birlikte (Suudi Arabistan yenilgisi) ilk maçların hayal kırıklığı yaratan iki takımından biriydi. İlk 65-70 dakika çok üstün oynadıkları, skor olarak 1-0 önde olsalar da oyun olarak fersah fersah üstün oldukları Japonya'ya 2-1 kaybedip tarihe geçtiler. Japonlar topla sadece %26 oynadı ve Almanya 26 maç sonra kaybetti. İspanya karşısında sağ bekte Niklas Süle yerine Thilo Kehrer, hücum merkezinde Kai Havertz yerine Niclas Füllkrug izleyebiliriz. 18 top kaybı yapan, girdiği 17 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen Jamal Musiala da TD Hans Flick'ten kesik yiyebilir. Leroy Sane son antrenmanda takımla çalıştı; bir son dakika sürprizi görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İspanya son 6 maçından 5 galibiyet çıkarttı! (1 mağlubiyet)

- Almanya'nın son 9 maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu! %22'lik kesim Kosta Rika'ya nefes aldırmayan İspanya'dan Almanya karşısında da galibiyet bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Grubun diğer maçında, Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI ALİCAN KOÇAK'IN "JAPONYA-KOSTA RİKA" YORUMU

Japonya, Almanya'yı 2-1 mağlup etti ve çok büyük bir avantaj yakaladı. Bu maçı da kazanmaları halinde yüksek ihtimalle gruptan çıkacaklar. Bunu başarmak için de ellerinden geleni yapacaklardır. Gruplarda oynanan ilk maçların en kötü takımı ise Kosta Rika oldu. 7-0 mağlup oldukları İspanya maçında rakip kaleye şut dahi çekemediler. Japonya, bu tarihi maça ayrı bir konsantre olur ve kazanır.