E Grubu'nda bu akşam final tadında bir mücadele yaşanacak. İlk maçta Japonya'ya yenilen Almanya, kazanmak zorunda olduğu mücadelede Kosta Rika'yı 7-0'la geçen İspanya ile karşılaşacak. Beraberliğin de kendileri açısından kötü sonuç olmayacağı Boğalar, kazanması halinde bir üst turu garantileyecek. Almanlar'ın, kupada yollarına devam etmeleri için İspanyollar'ı devirmeleri çok önemli.

İspanya - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Danny Makkelie'nin yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İspanya - Almanya muhtemel 11'ler

İspanya: Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Olmo, F.Torres, Asensio

Almanya: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Musiala, Müller, Havertz

İki takımın son 6 mücadelesinde 3 kez İspanya, 1 kez Almanya sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. İspanya, rakibini son olarak 2020'de Uluslar Ligi mücadelesinde 6-0 yendi.

İspanya'da değişiklik yok!

Almanya karşısında da benzer bir İspanya izleyeceğiz. Yerel kaynaklar sağ bekte "Cesar Azpilicute - Dani Carvajal" değişikliği dışında aynı 11'in sahada olacağını yazıyor.

Leroy Sane sürprizi gelebilir

İspanya karşısında sağ bekte Niklas Süle yerine Thilo Kehrer, hücum merkezinde Kai Havertz yerine Niclas Füllkrug izleyebiliriz. 18 top kaybı yapan, girdiği 17 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen Jamal Musiala da TD Hans Flick'ten kesik yiyebilir. Leroy Sane son antrenmanda takımla çalıştı; bir Son Dakika sürprizi görebiliriz.