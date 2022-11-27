İspanya - Almanya maçı CANLI (Dünya Kupası E Grubu)

E Grubu'nda bu akşam final tadında bir mücadele yaşanıyor. İlk maçta Japonya'ya yenilen Almanya, kazanmak zorunda olduğu mücadelede Kosta Rika'yı 7-0'la geçen İspanya ile karşılaşıyor. Beraberliğin de kendileri açısından kötü sonuç olmayacağı Boğalar, kazanması halinde bir üst turu garantileyecek. Almanlar'ın, kupada yollarına devam etmeleri için İspanyollar'ı devirmeleri çok önemli.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

DİREK!

7' İspanya hızlı başladı maça... Asensio yay üzerinden hemen soluna attı, Olmo düzeltip sert vurdu, kaleci Neuer'in müdahalesi sonrasında top direğe çarpıp kornere çıktı.

İspanya - Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Danny Makkelie'nin yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İspanya - Almanya 11'ler

İspanya: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Asensio, Ferran Torres, Olmo.

Almanya: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, İlkay, Musiala, Müller.

İki takımın son 6 mücadelesinde 3 kez İspanya, 1 kez Almanya sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. İspanya, rakibini son olarak 2020'de Uluslar Ligi mücadelesinde 6-0 yendi.

İspanya'da değişiklik yok!

Almanya karşısında da benzer bir İspanya izleyeceğiz. Yerel kaynaklar sağ bekte "Cesar Azpilicute - Dani Carvajal" değişikliği dışında aynı 11'in sahada olacağını yazıyor.

Leroy Sane sürprizi gelebilir

İspanya karşısında sağ bekte Niklas Süle yerine Thilo Kehrer, hücum merkezinde Kai Havertz yerine Niclas Füllkrug izleyebiliriz. 18 top kaybı yapan, girdiği 17 ikili mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen Jamal Musiala da TD Hans Flick'ten kesik yiyebilir. Leroy Sane son antrenmanda takımla çalıştı; bir Son Dakika sürprizi görebiliriz.