İspanya - Almanya maç sonucu: 1-1 (Dünya Kupası Maç Özeti)

E Grubu'nda bu akşam final tadında bir mücadele oynandı. İlk maçta Japonya'ya yenilen Almanya, kazanmak zorunda olduğu mücadelede Kosta Rika'yı 7-0'la geçen İspanya ile karşılaştı. Dünyanın gözü bu maçtaydı...

Rüdiger attı, sayılmadı

Maça daha formda olan İspanya hızlı başladı. 7'de Dani Olmo direğe takıldı! Karşılıklı atakların yaşandığı ilk devrede golü Almanya buldu. 40'da Antonio Rüdiger kafayı vurdu, fileleri sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!

Morata dengeyi bozdu

İkinci devrede de heyecan fırtınası yaşandı, iki takım da eşitliği bozmak için rakip kaleye yüklendi. Bu sefer dengeyi bozan golü İspanya kaydetti. 54'te Ferran Torres'in yerine oyuna dahil olan Alvaro Morata, Jordi Alba'nın asistinde ağları havalandırdı.

70'te girdi, 83'te golü buldu

Panzerler beraberlik için oyunu rakip sahaya yıktı, aradıkları gol 83'te geldi. 70'te oyuna giren Niclas Füllkrug çok sert vurdu ve kaleci Unai Simon'u avladı, karşılaşmanın sonucunu belirledi: 1-1.

Son maçta her şey belli olacak!

Boğalar kazansaydı son 16 biletini alacaktı, o fırsat kaçtı. Panzerler ise umutlarını son maça taşıdı. Grubun son maçında perşembe günü Japonya-İspanya ve Kosta Rika-Almanya maçları oynanacak, her şey o zaman belli olacak!

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

DİREK!

7' İspanya hızlı başladı maça... Asensio yay üzerinden hemen soluna attı, Olmo düzeltip sert vurdu, kaleci Neuer'in müdahalesi sonrasında top direğe çarpıp kornere çıktı.

22' Alba ceza sahası dışından sürpriz bir şut çıkardı, top çerçeveyi bulmadı.

25' Gnabry ceza alanı sağ çaprazından şansını denedi ancak top direğin hemen yanında dışarda.

30' Rüdiger'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

GOL İPTAL!

40' Sağ kanattan Almanya serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Antonio Rüdiger kafayı vurdu, fileleri havalandırdı. Ancak ofsayt kontrolü sonrasında gol seçersiz sayıldı.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

56' İspanya savunması çıkarken topu kaptırdı, Kimmich yay üzerinden vurdu, kaleci Simon başarılı.

58' Olmo çok uzaklardan vurdu ancak şutu Neuer'in kucağında kaldı.

GOL!

62' Alba sol kanattan topu yerden içeri gönderdi, ön direğe koşu yapan Morata vuruşunu yaptı, ağları havalandırdı. İspanya 1-0 önde.

65' Olmo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Asensio'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

GOL!

83' Sane, Musiala'yı gördü, Musiala ceza alanının sağ çaprazına girerken, Niclas Füllkrug bir anda topu aldı, çok sert vurdu ve Almanlar'a 1-1'lik beraberliği getirdi!

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi, dev maçta kazanan yok.

İspanya - Almanya 11'ler

İspanya: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Asensio, Ferran Torres, Olmo.

Almanya: Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Goretzka, Gnabry, İlkay, Musiala, Müller.