İspanya - Almanya (CANLI)

UEFA Uluslar Ligi’nde dev maç...A Ligi 4.Grup'ta liderlik mücadelesinde İspanya ile Almanya karşılaşıyor. Almanya'ya liderlik için kaybetmemesi yetecek. İspanya'nın ise mutlaka kazanması gerekiyor.

Grupta İsviçre ile Ukrayna arasında oynanması gereken karşılaşma ise koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.





İlk 11'ler belli oldu!

İspanya: Unai Simon, Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Rodri, Canales, Koke, Olmo, Ferran Torres, Morata

Almanya: Neuer, Ginter, Süle, Koch, Max, Goretzka, İlkay Gündogan, Kroos, Sane, Werner, Gnabry











