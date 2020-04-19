Ispanak besin değerleri... Ispanak kaç kalori, faydaları neler?

Ispanak, yeşil sebzeler arasında besin değeri en fazla olan sebzedir. Genellikle pişirilerek tüketilen ıspanak, son dönemlerde salatalarda da kullanılmaktadır. Ispanak yemeği, kalori olarak çok yüksek değerlere sahip değildir. Fakat besin değeri olarak çeşitli vitamin ve mineralleri içerisinde bulundurmaktadır.

Ispanak besin değerleri

1 Porsiyon tabakta yani ortalama bir tabakta bulunan ıspanak yemeğinin besin değerleri şu şekildedir;

- Karbonhidrat (g): 0.83

- Protein (g): 3.78

- Yağ (g): 0.45

- Lif (g): 3.87

- Sodyum (mg): 97.5

- Potasyum (mg): 949.5

- Kalsiyum (mg): 189

- Vitamin A (iu): 1171.5

- Vitamin C (mg): 78

Ispanak kaç kalori?

Ispanak, pek çok lif ve mineral açısından zengin bir besindir. Ortalama bir tabak ıspanak 200 gram kadardır. 200 gramlık bir ıspanak tüketildiğinde toplamda 26 kalori alınmaktadır. Ispanağın miktarı arttığında ise kalori de artmaktadır. 200 gramlık ıspanak içerisinde karbonhidrat, %67 protein ve %20 yağ bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan proteinler ıspanağı daha sağlıklı bir hale getirmektedir.

Ispanak içerisinde bulunan besinler

Ispanak demir açısından oldukça değerli bir besindir. Özellikle ıspanak, sağlık açısından değerli oranda ve miktarda temel besin içermektedir. Ispanak içerisinde bulunan vitaminlerin başında A, B, C, E ve K vitaminleri bulunur.

Bunların dışında ıspanak yoğun şekilde çinko, magnezyum ve demir içerir. Kalori bakımından da düşük olan ıspanak, sağlık açısından diyet listelerinin vazgeçilmez besinidir. Özellikle içerisinde yer alan değerli besinler sayesinde sağlığa oldukça faydalıdır. Cildin güzelleşmesinden kalp ve damar hastalıklarına kadar pek çok fayda ıspanak sayesinde elde edilmektedir.

Ispanağın faydaları nelerdir?

Ispanak, yeşil sebzeler arasında sağlık açısından en faydalı olan yiyecektir. Özellikle ıspanağın içerisinde bulunan Malign vücutta yer alan anti-kanser bir yapıdadır. Ayrıca antioksidan özelliğine de sahiptir. Tüketildiği andan itibaren vücutta sağlıklı hücre bölünmesini sağlar. Bu sayede vücutta iyileştirici özelliklerin gelişimini hızlandırır. Ispanak, saç, cilt, tırnak ve gözler açısından da faydalıdır. Göz sağlığını koruyan ıspanak, cildin güzelleşmesine de yardımcı olur.

Ispanak nasıl tüketilir?

Ispanak, mineral, lif ve vitaminler açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Ispanak içerisinde bulunan tüm vitaminlerden ve minerallerden yararlanmak içinse ıspanağı çiğ olarak tüketmek gerekmektedir. Çiğ şekilde salatalarda kullanılabilen ıspanak, pişirildiğinde daha az vitamin ve minerale sahip olur. Eğer ıspanağı çiğ olarak tüketmek istemezseniz az pişmiş olarak da tüketebilirsiniz.

Ispanağın cilde faydası nedir?

Ispanak, vücut açısından sağlıklı bir besindir. Sadece vücuda değil cilde de faydaları oldukça büyüktür. Özellikle ıspanağın içerisinde yer alan A, C, E ve K vitaminleri sayesinde cilt sağlığı büyük ölçüde korunmaktadır. Cildin ihtiyaç duyduğu nem dengesini korumaya yardımcı olan ıspanak, cildin doğru renk tonunu kazanmasında da etkilidir. Cilt sağlığına dikkat eden herkes ıspanağı çiğ şekilde tüketerek, cildin güzelleşmesini sağlayabilir.