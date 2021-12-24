Süper Lig'de 7 yıl Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin'in ismi bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Sol bek arayan ve her sene kademeli olarak düşecek olan yabancı sınırı nedeniyle yerli bir isim bakan Bordo-Mavililer'in, 33 yaşındaki futbolcuyla temas kurduğu iddia edilirken, Caner Erkin'den de flaş bir hamle geldi.

Tecrübeli futbolcu, 3 Temmuz 2011 yılında özellikle Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan şike davasının yıl dönümünde attığı 'Fenerbahçe Yıkılmaz. Haklıydık Kazandık' tweetini sildiği iddia edildi.

Caner Erkin'in, Trabzonspor'a olası transferi için bu reaksiyonu gösterdiği yorumlandı.