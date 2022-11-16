Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor ligin 14. haftasında evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta İstanbul ekiplerinden Pendikspor’a 3-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, geçen haftayı telafi etmek ve yeniden çıkış yakalamak için Tuzlaspor karşısında galibiyete kenetlendi. Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, Süleyman Özdamar’ın sakat olduğu belirtildi. Ligde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bodrumspor, zirve yarışında 21 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

İsmet Taşdemir: "Yeni bir 3 puanla yol alma vakti"

Tuzlaspor karşısında alacakları 3 puan ile yeniden çıkış yakalayacaklarını belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Pendik maçına maçtan sonra baktığımız zaman çok şey eksikmiş. Maçtan sonra da söylemiştim, maçtan önce çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz ama maçın sonucuna baktığımızda hiç iyi hazırlanamadığımız bir maçtı. Ben demek ki maça yeterince arkadaşlarımızı hazırlayamamışım. Bunun yanında maçta gerçekten bir reaksiyon veremedik. Bizi biz yapan değerlerimizin hiç birini sahaya yansıtamadık ama bunlar futbol ve futbol bu yüzden güzel. Futbol hiçbir zaman otomatikleşmiyor dolayısıyla hata yapmaya müsait bir ortam var. Biz de çok hata yaptık, takım olarak günümüzde olmadığımız bir gündü. Bu mağlubiyeti o maçla sınırlandırmak istiyoruz. Sonuçta lig orada bitmiyor, devam ediyor ve önümüzde çok güzel maçlarımız var. Bu maçlardan alınabilecek güzel puanlar var ama lig öyle bir zor ki, her geçen hafta sıkıntılar ön plana çıkabiliyor. Geçen haftayı unutup yeni bir seri yeni bir heyecan, yeni bir 3 puanla tanışıp yol alma vakti diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Süleyman dışında eksik yok"

Zor bir müsabaka olacağını söyleyen İsmet Taşdemir, "Tuzla takımı çok farklı bir takım. Nerede ne oynayacağı hiç belli olmuyor. Her bir şeyi yapabiliyor özellikle ön taraftaki yabancı oyuncuların üretkenliği ve çabukluğu çok tehlikeli. Dolayısıyla bizi biz yapan değerleri sahaya bu hafta yansıtabilirsek ki yansıtmamız ve geçen haftayı telafi etmemiz gerekiyor. Süleyman Özdamar’ın Pendik maçı öncesinde ufak bir rahatsızlığı oldu ve riske aldı oynadı. Birazcık daha ağrıları arttı, Süleyman dışında bir eksik yok" açıklamasını yaptı.

"Kupa maçı zor olacak"

Kupayla ilgili değerlendirme yapan Taşdemir, “Kupada oynamak ve turu geçmek güzel. Orada uzun süre oynatmadığımız arkadaşlarımızı oynatmak istiyoruz. Altınordu maçında sağ olsunlar bize turu getirdiler. Konya zor bir takım, Süper Lig ’de doğru oynayan takımlardan bir tanesi. Zor bir rakip. Kupanın da dezavantajı var, hem seri başı değilsiniz hem de deplasmana gidiyorsunuz. Onun bence gözden geçirilmesi lazım ama bu bizim işimiz değil. Seri başı olmayanın evinde oynanması lazım diye düşünüyorum. Hem seri başım takım olup hem evinde oynaması adaletsiz geliyor. Zor bir maç olacak biz keyifli bir futbol oynamaya gideceğiz” diye konuştu.

İHA