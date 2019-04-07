İsmet Taşdemir: Pozisyon vermeden puan kaybettik

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 30. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, son dakikalarda yedikleri golle 3 puandan olduklarını ifade ederek, “İstemediğimiz bir skor aldık. 4 tane maç kaldı. 4 puan fark var. 4 hafta ne getirecek hep beraber göreceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. 11 maçtır görevdeyim. Samsunspor lehine ekstradan çalınan bir düdük yok. Bugün de penaltı düdüğü de dahil çalınan 10 düdükten 8’i bizim aleyhimizeydi. Maçı koparamadık. Pozisyon vermeden puan kaybettiğimiz bir maç oldu. Hedeften uzaklaştık ama futbolda ne olacağı belli olmaz. Play-Off farklı bir süreç. Play-Off’a kalırsak, onu o zaman düşünürüz” dedi.