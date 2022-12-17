İsmet Taşdemir: Ortada bir maçtı

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Zor bir maçtı. Samsunspor iyi bir takım ve dolayısıyla bizim için çok zor bir maçtı. Maçın geneli taktik savaşı şeklinde geçti. Bizi iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. İkinci bölge baskı ve geçiş oyununu çok iyi oynamamızdan dolayı orta sahayı çok fazla kullanmadan ilk yarı direkt 1’de 3’ e oynayarak başladılar. Sonrasında 1-2 tane tehlikeli pozisyonlar oldu. Maç ortada bir maçtı. Son dakika Koray’ın kafası girse çok daha farklı senaryo olabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti. Ligin boyu kısaldıkça, takımlar birbirlerini çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla çok daha iyi önlem alabiliyorlar. Alınan puan bizim için önemlidir, yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Adis ile sezon arasında yolları ayırmayı planladıklarını belirten Taşdemir, “Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi. Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arası takviye yapmak çok zor, iyi oyuncuyu hiçbir takım bırakmaz. Üzeyir’in belinde çok ciddi spazm var. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık. Etkili bir silahımız ama ikinci yarı bizimle olamadı. Üzeyir’siz veya bize bu zamana kadar çok katkı sağlayan oyuncularımızın olmadığı zamanı da doğru yönetmemiz lazım” diye konuştu.

İHA