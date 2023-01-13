İsmet Taşdemir: İkinci yarı çok daha zor geçecek

Spor Toto 1’inci Lig’de ikinci yarı maçları başlıyor. Bu çerçevede, ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Bodrumspor 32 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada kapattı. Ligin ikinci yarısının ilk maçını deplasmanda oynayacak yeşil-beyazlı ekip Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Antalya’da hazırlık kampını tamamlayan Bodrumspor, bugün Malatya’ya gitti. Sezon arasında Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar, Aminu Umar’ı kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekipte transfer çalışmalarının süreceği belirtildi.

"Kampımız çok iyi geçti"

Kamp sürecinin iyi geçtiğini ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir; “Kampımız bizim için çok iyi geçti, istediğimiz bütün çalışmaları yapabildik. Bir sıkıntı olmadı, ikinci yarı hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıklarımızın maça nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Maç oynandıktan sonra göreceğiz, inşallah umduğumuz gibi olur. Yeni transferlerimizle çalışma fırsatımız oldu. Orgill’in eksiği var onu hazırlamaya çalışıyoruz. Gökdeniz hazır bizim için iyi transferler olduğunu düşünüyoruz. Aramıza birkaç arkadaş daha katacağız. İkinci yarı çok daha zor geçecek. Bütün takımlar güçlendi, İkinci yarı her zaman çok daha zordur, ilk yarıyı çok güzel bir şekilde bitirdi” dedi. (İHA)