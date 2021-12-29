İsmet Taşdemir: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur maçında Bodrumspor, konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, mağlubiyeti hak ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Bu bizim 3’üncü kupa maçımızdı. Her maça aynı şekilde baktık. Daha çok genç oyuncularımıza şans verip onları değerlendirdik. Bu maçta da öyleydi. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun oynayarak hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık ve elendik. Yolumuza ligde devam edeceğiz''