İsmet Taşdemir: “Bu lig, zor bir lig”

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor, kendi sahasında Manisa FK 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından gerçekleşen basın toplantısında Bodrumspor hocası İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, çok dengeli bir maç olduğunu belirterek, “Özellikle ilk yarı böyle geçti onlarda çok doğru önlemler aldı. İlk yarı az da olsa pozisyon bulan taraftık. Bizim kaçırdığımız 3-4 tane pozisyonlarımız var. Bitiremedik, bitirsek çok güzel olacaktı. Bu lig zor bir lig, alınan her puan çok kıymetli, bugünde biz aldığımızda yetineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

MUĞLA (İHA)