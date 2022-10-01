İsmet Taşdemir: 'Bu kadar gol kaçırırsanız böyle de bir gol yersiniz'

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Bodrumspor'u mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Üzgün olduğumuz bir maç. Benim saymış olduğum Tarık'ın karşı karşıya 5 tane kurtarışı var. Çok pozisyona girdik. Az pozisyon verdik ama maalesef mağlup olduk. Bizim için iyi değil. Kazanıp gitsek daha iyi olacaktı ama hep söylüyorum Rizespor, güçlü bir camia. Bu kadar pozisyona girmemize rağmen yenmemiz gerekiyordu. Yenemediğimiz için üzgünüz. Rizespor'u tebrik ediyorum. 5 tane net pozisyona gireceğimizi beklemiyorduk ama iyi savunma yapıp arkada verecekleri boşluklara girmeyi planlıyorduk. Planlarımız tuttu aslında ama bu kadar gol kaçırırsanız böyle de bir gol yersiniz" şeklinde konuştu.

İHA