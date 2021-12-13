İsmet Taşdemir: Bu galibiyetle yeniden umutlandık

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bodrumspor zirve yarışında umutlandı. Bu galibiyetle 2 maçlık kazanamama serisini noktalayan yeşil-beyazlılar Play-Off hattının kapısına dayanırken, teknik direktör İsmet Taşdemir çıkışa geçeceklerini söyledi.

Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Taşdemir, "Bu galibiyetle yeniden umutlandık. Zirve yarışının biraz gerisinde kalsak da seri galibiyetlerle yeniden üst sıralara tırmanacağız. Bizim hedefimiz her zaman üst sıralar olacaktır" dedi.

Bodrumspor, bu hafta evinde Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. (DHA)