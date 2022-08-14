İsmet Taşdemir: Bizim için iyi bir başlangıç oldu

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "İlk defa bulunduğumuz bir ligde ilk maçımızdı. Galip gelmeyi çok istedik. Bunu da ilk yarı belli ettik. Daha farklı da yenebilirdik. Oyun genelinde çok iyi oynayan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.