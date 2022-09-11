İsmet Taşdemir: Altay galibiyeti hak etti

Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta maçında Bodrumspor, deplasmanda Altay’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.

İsmet Taşdemir, “Rakibimiz çok doğru oynadı, doğru kapattı ve iyi mücadele ettiler. Yüreklerini ortaya koydular diyebilirim. Bundan önceki maçlarımıza nazaran biz bugün birazcık daha eksik kaldık. Oyunun geneli ortada geçse bile rakibimiz kısmen bizden daha üstündü. Altay galibiyeti hak etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanmaya çalışacağız“ dedi. (İHA)