İsmet Akpınar: Kazanmaya başlamamız gerekiyor

7DAYS EuroCup'ın dördüncü haftası öncesinde henüz galibiyetle tanışamayan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin önemli oyuncularından İsmet Akpınar, Partizan maçına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Top 16 hedefleri için kazanmaya başlamaları gerektiğini aktaran Akpınar, "EuroCup'a kötü bir başlangıç yaptık. Bu, evimizde oynayacağımız bir maç. Top 16'ya yükselmek adına kazanmaya başlamamız gerekiyor. Partizan, alt edilmesi zor bir takım. Çok yoğun ve yüksek tempolu bir basketbol oynuyorlar. Hazır olmak zorundayız" dedi.