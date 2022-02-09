İsmet Akpınar: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

Turkish Airlines EuroLeague'de 18. haftanın erteleme maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Getirdiği enerjiyle galibiyete büyük katkı sağlayan isimlerden İsmet Akpınar, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





İlk olarak galibiyete ilişkin konuşan İsmet Akpınar, “Çok mutluyum. Bizim için çok önemli ve çok iyi bir maçtı. Koç bana, ‘Hadi İsmet, bize enerji ver’ dedi ve ben de elimden geleni yaptım. Galibiyetten dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğine de değinen Akpınar, “Taraftar bize çok yardım etti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe’ye karşı ben oynamak istemem, çünkü çok iyi bir takımız. Real Madrid’i bu kadar düşük sayıda tuttuk, kolay bir iş değil. İnşallah da böyle devam ederiz” diye konuştu.

Cuma günü eski takımı Bayern Münih ile oynanacak karşılaşmayı ise şu şekilde değerlendirdi:

“Eski takımıma karşı oynamak her zaman özeldir. Artık her galibiyet bizim için çok önemli. Kendi evimizde kesinlikle kazanmalıyız. Taraftarımız o maçta da bizi yalnız bırakmayacaktır ve destek olacaktır. Böylece çift maç haftasını kazanarak kapatacağız”