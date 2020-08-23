Genç yetenek avına çıkan Galatasaray, Polonya'da umduğunu bulamayınca İskandinav pazarına yöneldi. Lech Poznan'da forma giyen Moder ve Kamil Jozwiak'ın fiyatları uçtu. Cimbom, Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılı ekibin Norveç ekibi ile 1.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi. Galatasaray taraftarı, scout transferi olan Ismaila Coulibaly'nin kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Ismaila Coulibaly kimdir? Ismaila Coulibaly kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Ismaila Coulibaly kimdir?

Tam adı Ismaila Cheick Coulibaly. 25 Aralık 2000 Mali doğumlu futbolcu 1,83 m. boyunda. Orta saha, merkez orta saha mevkinde oynayan Ismaila Coulibaly Norveç’in Sarpsborg takımında görev alıyor. Genç futbolcu, Ocak 2019'da ülkesinin takımlarından Duguwolofila'dan Norveç ekibi Sarpsborg 08'e transfer oldu. 2019/2020 sezonunda takımıyla 12 maçta görev alan genç oyuncu, 4 gol ve 1 asist kaydetti. Mali U20 Milli Takımı'nın formasını da 2 kez terleten Coulibaly'nin kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.

'Galatasaray'ı duyunca inanamadım, çok heyecanlandım'

19 yaşındaki orta saha oyuncusu "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım, çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin doğruluğu hakkında bilgimiz yok ancak çok heyecanlandığımı söylemek istiyorum." açıklamasını yapmıştı.