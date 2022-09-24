İsmail Yüksek adeta bir peri masalı yaşıyor... Muhtemelen sezon bitip, Bursaspor ’dan Fenerbahçe ’ye döndüğü gün kariyerinin şu anki gibi bir yükselişe gireceğini söyleseler, kendisi bile inanmazdı. Ancak tek bir adam, Jorge Jesus, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna deyim yerindeyse sihirli bir değnekle dokundu ve tüm hayatını değiştirdi. İsmail, 2020-21 sezonunun başında sportif direktör Emre Belözoğlu’nun ısrarıyla Gölcükspor’dan transfer edildi. Belözoğlu, o dönem 21 yaşında olan yeni transferinin yeteneklerine çok güvense de dönemin kadrosunda şans bulamadı.





Tek eksiği giderildi

İsmail, aynı sezonun ilk yarısını Balıkesir, ikinci devresini Adana Demirspor’da kiralık olmak üzere 1. Lig’de geçirdi. Geçen sezon ise genç futbolcuya Bursaspor talip oldu. İsmail Yüksek, Yeşil Beyazlılar’da 29’u 1. Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 30 resmi maça çıktı, 3 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaptı. Ardından Sarı-Lacivertliler’e geri döndü. Belki kendisi bile o dönemde kiralanacağı yeni takımı düşünüyordu. Ancak Jorge Jesus’un Fenerbahçe’nin başına geçmesi her şeyi değiştirdi. Portekizli hoca, 23 yaşındaki öğrencisinin yeteneklerini daha ilk idmanda fark etti. Jesus’a göre en büyük eksiği fizik gücüydü, sıkı ve özel idmanlarla bu sorun da kısa sürede giderildi.





Amatörden, Milli Takım’a

20 Temmuz’da Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanında Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçına çıktı. Kadrolar açıklandığında muhtemelen herkes büyük bir şok yaşadı. Sadece 2 ay önce 1. Lig’de sahaya çıkan İsmail Yüksek, Devler Ligi için 11’deydi. İsmail, her hafta performansını artırdı, sonunda muhtemelen her futbolcunun en büyük hayali olan o daveti aldı: Kuntz tarafından Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Yıldız futbolcu, önceki akşam Lüksemburg karşısında ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı. Bu özel geceyi, attığı muhteşem golle beraberliği getirerek süsledi. 5 sene önce amatör ligde oynayan, 2 ayda 1. Lig’den Avrupa’da sahaya çıkan, Milli formayı terleten bir oyuncuya dönüşen İsmail Yüksek artık birçok kulübün radarında.

Arda Erol



