2020 senesinde Fenerbahçe 'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi.





Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.

DEVRE ARASINDA KULÜBE TEKLİF GELEBİLİR

Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli eden İsmail Yüksek, İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı.

Geçen hafta oynanan Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlı takip eden bu iki kulübün, transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği gelen haberler arasında.

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HAYALİ LA LİGA'DA FORMA GİYMEK

İsmail Yüksek, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirterek, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti. (Sabah)