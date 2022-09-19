İsmail Yüksek: Şu anda hayallerimi yaşıyorum

Fenerbahçe 'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, A Milli Takımımızın Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmaları için kadroya dahil edildi. Salih Özcan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrası takıma dahil olan İsmail Yüksek, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takıma çağrılma hayalinin gerçek olduğunu belirten Yüksek, "Daha önce röportajlarımda da söyledim. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluğum ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Ben hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Her zaman çalışan, hayal eden ve o hayalinin peşinden koşan bir futbolcuyum. Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum" dedi.

Çağrılma anında hissettiklerine ilişkin soruyu da cevaplayan İsmail Yüksek, "Telefon geldiğinde kulüpteydim. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi. Bu formaya layık görülmek, buraya çağrılmak gerçekten gurur verici. İnanılmaz derece mutlu oldum ve heyecanlandım. Arkadaşlarım da biliyor. Yemek masasında otururken, yemek yerken titriyordum. Altay falan biliyor yani. Gerçekten titriyordum. Heyecanlıydım. Çok heyecanlıydım hala da heyecanlıyım. Çok mutluydum hala da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.