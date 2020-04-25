Fenerbahçe'nin TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i transfer listesine eklediği iddia edildi. Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis ücreti teklif eden Fenerbahçe, beklemeye geçti. Antalyaspor'un ise İsmail Yüksek için 650 bin TL artı Gölcükspor'un 2 kamp ücretini karşılaşama teklif ettiği gelen haberler arasında.

İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

Fenerbahçe ve Antalyaspor dışında Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıkıyor. 1.84 boyunda olan İsmail, U17 Ligi'nde 19 maç, 5 gol kaydetti.

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