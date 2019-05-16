Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına 2018-2019 sezonunu değerlendirdi. Takımın TFF 2'nci Lig'den TFF 1'inci Lig'e çıkamamasının sebebinin sportif olarak başarısızlık olduğunu belirten İsmail Uyanık, "Geçtiğimiz sene yine burada yaptığımız toplantıdaki amacımız takımımızın itibarını tekrar yükseltmek, ilk defa düştüğü ikinci ligden çıkarmak için kolları sıvamıştık. Sonuçta geldiğimiz nokta ikinci ligden çıkamadık. Sportif bir başarısızlık söz konusu. Sportif olarak ciddi bir başarısızlığımız var" dedi.

BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ BENİM

Başarısızlığın en büyük nedeninin kendisinin olduğunu belirten İsmail Uyanık, "5 senelik düzen içerisinde kendi kendine yeten, altyapısı kurulmuş olan, yukarıda kalıcı bir takım olmak, 13 senedir yüzü gülmeyen Samsunsporluların tekrar formalarını çıkartıp giymelerini sağlayacak, Samsunsporlu olmaktan mutlu olan, gurur duyan insanları tekrar gururla gezmelerini sağlamak için bu işe girdik. Sonuçta geldiğimiz noktada sportif olarak bir başarısızlık söz konusu. Bu seneki bütün sportif başarısızlığın sebebi İsmail Uyanık'tır. Bunu başka yerde aramaya gerek yoktur. Bugün itibariyle 70 milyona yakın para ödendi. Bunlar genel kurulda da açıklanacak. Geldiğimizde tahtanın kapalı olması, elimizdeki kısıtlı sayıdaki futbolcular, hepsinin alacakları için federasyona başvurmaları vardı. Kayyum tarafından yönetilen öz benliğini yitirmiş bir kulübümüz vardı" diye konuştu.

SEZON BAŞINDA AYKUT KOCAMAN İLE GÖRÜŞTÜK

Sezon başında ve devre arasında teklif götürdükleri futbolcu ve teknik direktörleri açıklayan Uyanık, şöyle konuştu: "2018-2019 sezonu için bazı futbolcu ve teknik direktörlere tekliflerde bulunduk. Bunlar Altınordu'dan Murat Uçar, Kerim Avcı ve Erdoğan Yeşilyurt, Balıkesirspor'dan Burak Çalık, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz, Ankaragücü'den Alihan Kubalas, Başakşehir'den Egemen Korkmaz, Erzurumspor'dan Mert Nobre, Gençlerbirliği'den Selçuk Şahin, Fenerbahçe'den Beykan Şimşek, Göztepe'den Günay Güvenç, Darmstadt 98'den Serdar Dursun, devre arasında ise Hatayspor'dan Sadi Karaduman, Elazığspor'dan Mehmet Yiğit, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak, Boluspor'dan Ümit Kurt ve İsmail Haktan Odabaşı, İstanbulspor'dan Onur Ergün ve Hatayspor'dan Birkan Aydın. Bu oyuncular ya bu lige gelmek istemedi ya da anlaşılamadı.

Sezon başında Aykut Kocaman, Orhan Atik, Gigi Multescu, İsmet Taşdemir gibi isimlerle görüştük. Devre arasında da görüşülen hocalarımız Yalçın Koşukavak, İrfan Buz, Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu'ydu. Vizyonumuz, kendimize inancımız ve ekonomik durumumuz çok şükür bütün bunları konuşabilecek, masaya oturabilecek cesareti bize verdi."

"SCOUT EKİBİMİN ARKASINDAYIM"

Scout ekibine yapılan eleştirilere anlam veremediğini de ifade eden İsmail Uyanık, "Scout ekibine dönem başında inandığım herkesten yardım aldım. Bütün transferleri ben yaptım. Scout ekibi sadece futbol tecrübeleriyle benim önüme fikir getirdiler. Ben kendi ekibimin arkasındayım. Benim ekibimin beni yanıltmasının imkanı yok. Aldığımız oyuncuların bazılarının bizi tek transfer ile aldıkları paraları misli ile Samsunspor'a kazandıracaklarına inanıyorum. İyi şeyleri de kötü şeyleri de beraber yaptık. Samsunspor tarihine böyle güzel hatıralar koymuş bu insanların haksız suçlamalara maruz kalmasına üzülüyorum. Eleştirileri şiddetle kınıyorum. İşin kötüsü yetkili yerdeki bu işe karar verecek olan insanları da devamlı yapılan bombardıman, gereksiz bilgi kirliliği maalesef yönetici seviyesindeki bazı arkadaşlarımızı da etkiliyor. Bütün bunlar yönetim kurulunda da konuşulacak konulardır" ifadelerini kullandı.

DHA



