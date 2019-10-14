İsmail Ünal’dan mesaj

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan İsmail Ünal, çalışmalarını sürdürüyor.

14 Ekim 2019, Pazartesi 08:55
- A +
İsmail Ünal’dan mesaj

Ünal, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Vodafone Park’taki dernek merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Ünal, üyelerin sorularını da yanıtladı. Siyah-beyazlıların başkan adayı, “Bizler futbolun içinden gelen insanlar olarak yönetiminlerin, bu işi iyi bilenlerden yararlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Beşiktaş, tüm branşları içinde barındıran bir kulüp olmasıyla birlikte aslında ağırlıklı olarak bir futbol kulübüdür. Dolayısıyla bu kulübün iç yapısını iyi bilen ve mevcut borçları azaltmak için üretken olabilecek bir yönetim şeklinin benimsenmesi gerekmektedir” dedi.

(Milliyet)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...