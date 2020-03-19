Granada forması giyen İsmail Köybaşı, coronavirüsün vurduğu İspanya'daki son durumu aktarırken Türkiye'ye de mesaj gönderdi.

İsmail Köybaşı'nın beINSPORTS'a yaptığı açıklamaların öne çıkan bölümleri:

Herkesin bilinçle hareket etmesi gerekiyor, şakaya gelecek bir olay değil alınan tedbirler doğrultusunda. Burada sizden önde gidiyoruz. hepimizin görünmez bağlarla bağlı olduğunun kanıtı bu. Kaçacak bir yer yok. Her yaptığımız, başkalarını etkiliyor. Bu sorumluluk ve bilinçle davranmalıyız. Evde kalın diyebiliyorum, başka bir şey diyemiyorum.

Marketten almak istediklerimizi tedarik edebiliyoruz. Birer kişi olarak gidiyoruz. Eşim veya ben yapıyorum; alışverişleri bilinçli yapıyoruz. Herkes içeriye tek tek girmeyi tercih ediyor, maske ve eldivenle dolaşıyor. Temas etmeden hareket ediyoruz. Bu süreçte kendi içime yöneldim. Meditasyon yapmaya başladım. Kulüp bize antrenman talimatı verdi ve bireysel idmanlar için malzeme yolladı. Herkes bu durumu kabul etti, adapte olmak zorundayız. Panik ve korku içinde değil, sorumlu hareket etmeliyiz.

2 haftalık karantinanın 1 ay veya 6 haftaya uzayacağı söyleniyor. Kesinliği olmayan bir durum. Vaka sayısına göre hareket edilecek. Maçlarla ilgili bir bilgim yok. Kulüp yetkilileri ile görüşmedim bu konuyla ilgili ama Nisan ayı zor gözüküyor.

'Oynamak zorunda kalsam ne olurdu' idrak edemiyorum. Yarım saat içinde durumlar değişti burada. Perşembe günü idman yapıyorduk, bir anda haber geldi ve Cuma ve Cumartesi günkü idmanlar hemen iptal edildi. İki haftalık karantina altına alınma süreci doğdu. Bu kural burada olsa, biz de antrenman yapardık. Sürecin Türkiye'de nasıl yaşandığını tam idrak edemiyorum ama herkesin evde kalması daha mantıklı gibi duruyor.

"İSPANYOLCA ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İspanyolca verdiğim röportajın ilgili görmesinden çok mutlu oldum. Ben çabaladım. Çabamı göstermek istedim. 5-6 ay içinde İspanyolca öğrenmeye çalıştım. İletişim kurmak çok önemli. Bizim takım sistem takımı, sistemin dışına çıkıp oynamak hoş karşılanmıyor. Hocanızın söylediğinin en iyi şekilde algınlanması için İspanyolca çok önemliydi. Şu anda yüzde 60-70 anlıyorum, yüzde 55 civarında konuşabiliyorum Bu durum sahaya da yansıyor. Arkadaşlarınızın size olan saygısı da artıyor, iletişimi de artırıyor."