Fenerbahçe ’de teknik direktör İsmail Kartal en fırtınalı dönemde aldığı gemiyi sağ salim limana yanaştırmayı başardı. Pereira’nın ayrılığı sonrası hedefsiz kalan Sarı-Lacivertliler’de geçici olarak takımın başına getirilen deneyimli teknik adam müthiş rakamlarla sezonu tamamladı. Fenerbahçe’nin başında 18 maça çıkan Kartal ve ekibi, tam 12 galibiyet alırken 5 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu süreci tek yenilgiyle bitiren Kanarya’nın hocası performansıyla adeta, “Nereden nereye” dedirtti.

32 puanda geldi

Takımı devraldığında 32 puanla 5. sırada olan Fenerbahçe, tecrübeli hoca yönetiminde sezonu 73 puanla 2. sırada tamamladı. Geldiğinde takımı lider Trabzonspor ’un 17 puan gerisindeydi. Konyaspor’un ligin ikincisi olmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak buna müsade etmeyen Kartal, Fener’i Devler Ligi potasına taşımayı başardı.

7 puan farktan 5 farka

Fenerbahçe deneyimli hoca ile çalışmaya başladığında Konyaspor’un 7 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler, muhteşem performansıyla ligi İç Anadolu ekibinin 5 puan önünde noktalamayı başardı.

18 haftanın en iyisi

İsmail Kartal takımın başında kaldığı 18 maçlık süre içerisinde Süper Lig’e de damgasını vurdu. Kartal’ın görevde olduğu 18 haftalık periyodun puan durumu dikkate alındığında Fenerbahçe bu süreci en fazla puan toplayan ekip olarak bitirdi.

'Karar başkanımızın'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından teşekkür konuşması yaptı. Deneyimli hoca, “Maçla ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Rakibimizin durumu ortada. Güzel bir şehir ama Allah yardımcıları olsun. Samandıra personeline ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarına bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Verdikleri desteğe çok ciddi bir reaksiyon gösterdik. Ne istediklerini biliyorduk, onlara bunu verdik. Fenerbahçe ruhunu geri getirdik. Birbirimize saygılı bir şekilde çalışarak çok iyi sonuçlar ortaya çıkardı. Her maçımızda taraftarımızın gelmesi ve birleşmesi bizi çok mutlu etti. Bu maç itibarıyla kontratım bitti. Kararı başkanımız verecek. Herkes için hayırlısı olsun. İkinci yarının lideri Fenerbahçe” dedi.