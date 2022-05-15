Süper Lig 'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Fenerbahçe olarak son 2 maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Kartal, meslektaşı Volkan Demirel'e başarılar diledi, güzel futbol ve 3 puanla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini dile getirdi. Ülker Stadı'nı dolduran taraftarlarına teşekkür eden tecrübeli futbol adamı, bütün biletlerin satıldığını belirtti, oyuncularının dolu tribünler önünde çok motive olduğunun altını çizdi.

'Futbol oynuyoruz, bunlar hiç hoş değil'

Taraftarlarının ailece maça gelirken Trabzonsporlu taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını ifade eden Kartal, ''Futbol oynuyoruz, bunlar hiç hoş değil. Çocukların ve ailelerin mağdur olduklarını öğrendik. Geçmiş olsun diyorum." dedi.







