Sezona erken havlu atmasının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal’ın gelişiyle toparlanan Fenerbahçe , Galatasaray galibiyetiyle başarısını taçlandırmak istiyor.

Bu sezon ile ilgili zirve hedefini kaybeden sarı-lacivertliler, Kartal yönetiminde ligi ikinci bitirmeye çok yakın görünüyor.

Göreve geldiğinde, ikincilik bile mümkün görünmezken, bunu tersine çeviren sarı-lacivertli teknik adam, artık bunun en güçlü adaylardan biri...

Seri galibiyetler sonrası Konyaspor’a çok yaklaşan Fenerbahçe önemli bir işe imza attı. Hem yarışıp hem de sistemi değiştiren sarı-lacivertliler için artık en zor kısım geride kaldı. Bundan sonraki maçlara takım, oturmuş bir sistem ve özgüvenli bir ekiple yola devam edecek.

Teknik Direktör İsmail Kartal da, Galatasaray derbisi hazırlıklarında bu konunun altını çizdi. Kartal’ın takıma, “Toparlandık. Şimdi bu toparlanmanın sonucunu alma zamanı. Bunun için de derbi galibiyeti çok önemli. Hedefe ulaşmak için bu yoldaki en önemli viraj” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

7 yıl sonra

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.

Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin başındayken Cim-Bom’a karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy’deki son derbisinde Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.

Kazanan kadro derbide sahada

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, derbi maçın 11’ini büyük ölçüde belirledi, Kayserispor karşısındaki başarılı ekip ödüllendirilecek.

Son dönemde çıkış içinde olan takımın sistemi artık otururken, 4-2-3-1 sistemi de doğru oyuncu profilleri sayesinde etkili oldu. Sarı-lacivertlilerin bugün Galatasaray karşısında da yine bu anlayış ile sahada olacağı ifade edildi.

Son olarak deplasmanda Kayserispor’u çok rahat bir oyun ve 4-0’lık skorla geçen Fenerbahçe’de artık oyun ezberi oturdu. Pereira dönemindeki sürekli değişimin yerini artık istikrar alırken, Kartal ve ekibi bu oyun istikrarına güveniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Filip Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.

Fenerbahçe üstünlüğü

395. kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın ezeli rekabetinde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy ekibi 147 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenişemedi. Ligde 130. randevusuna çıkacak iki ekipten Fenerbahçe 51 galibiyet çıkarırken, Cim-Bom ise 35 kez üç puanla ayrılan taraf oldu. (Skorer)